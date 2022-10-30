Аэропорт перешел на зимний режим

Аэропорт Сочи по новому расписанию будет обслуживать 19 зарубежных направлений. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Новое расписание действует с 30 октября до 25 марта 2023 года.

Таким образом, до 48 в неделю увеличивается количество рейсов в Ереван.

Впервые из Сочи можно будет улететь на египетские курорты. Авиакомпания "Россия" запустила ежедневные перелеты в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. "Азимут" будет летать два раза в неделю в Хургаду и шесть раз в Шарм-эль-Шейх. RedWings - по четыре раза в неделю в Хургаду и по три - в Шарм-эль-Шейх.

Кроме того, по-прежнему регулярными будут рейсы в Белград. Можно будет летать в Ташкент и Наманган.

Авиакомпании запланировали ежедневные рейсы в Дубай. Сохраняются в расписании перелеты в Стамбул и Анталью.

Регулярные авиаперелеты по внутренним направлениям также сохранены.