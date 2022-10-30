Что произошло за ночь 30 октября в Краснодарском крае

Последние новости

"КП"-Кубань" собрала последние новости о том, что произошло в Краснодарском крае за сутки 30 октября.

60 депутатов и чиновников мобилизовали в Краснодарском крае. Такие данные представила в регионе призывная комиссия. В их числе депутат Госдумы и экс-мэр Краснодара Евгений Первышов.

Информацию о массовых облавах на жителей Краснодара и Сочи во время мобилизации назвали фейком. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В Краснодаре на улице Московской заменят старый насос. Новое оборудование позволит избавиться от затоплений после дождей.

На Кубани произошло землетрясение в 3,5 балла. Подземные толчки зафиксировали 29 октября на глубине 10 километров в районе поселка Садовый Белореченского района.