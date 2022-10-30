В Краснодарский край придут дожди и похолодание

В начале рабочей недели на Кубани пойдут дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале рабочей недели в Краснодарском крае погода будет переменчивой: кубанцев ждут дожди и незначительное понижение температуры, а вот в горах может опять пойти снег.

По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже сегодня, 30 октября, порывы ветры западного направления усилятся до 15-18 метров в секунду. К вечеру воскресенья местами в крае возможны дожди.

А вот в ближайшие дни в горах и вовсе ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. В ночь на понедельник температура воздуха в юго-восточных предгорных районах и в горах опустится ниже нуля градусов.

– В начале рабочей недели ожидается ухудшение погодных условий: 31 октября в Краснодарском крае в отдельных районах ожидается сильный дождь, в том числе утром – в Туапсинском районе, – отметили в краевом гидрометцентре.

По данным Гидрометцентра России, на продолжение бабьего лета кубанцам в ближайшую неделю рассчитывать не стоит: температура воздуха опустится с 15 градусов тепла в понедельник до 11 градусов во вторник, и лишь во второй половине недели поднимется до 12-13 градусов тепла. А в будущие понедельник, четверг и субботу на Кубани пройдут дожди.