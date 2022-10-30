Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2022 7:10

Международная 31-я Геленджикская регата

Соревнования установили новый рекорд – 866 яхтсменов принимают участие в гонках
Алексей ГУК
Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

29 октября в Геленджике состоялась официальная церемония открытия Международной 31-ой Геленджикской регаты. В церемонии приняли участие министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик Елена Василенко, депутат Думы Василий Лепихин, а со стороны организаторов: без преувеличения человек-легенда, основатель Геленджикской регаты Юрий Дегтярев, президент федерации парусного спорта Краснодарского края Александр Мазурин, вице-президент ВФПС Владимир Коваленко, исполнительный директор ВФПС Павел Соболев, главный судья регаты, президент Федерации парусного спорта города Сочи Алексей Ганженко и президент Федерации парусного спорта города-курорта Геленджик Денис Грибанов.

Тимченко Серафим Викторович. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Фото Елена Разина

Тимченко Серафим Викторович. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Фото Елена Разина

В 2022 году регата собрала рекордное число гонщиков: 866 яхтсменов из 6 стран (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) и 28 регионов. В 13:00 часов, как и было запланировано, флот вышел на старт. Однако погодные условия внесли свои коррективы в планы участников соревнований.

Исполнительный директор ВФПС Соболев Павел Александрович Фото Елена Разина

Исполнительный директор ВФПС Соболев Павел Александрович Фото Елена Разина

«Погода была неустойчивой, и по направлению ветра, и по силе. Поэтому на зеленой дистанции удалось провести только одну гонку. Следующую гонку, которую мы запустили, пришлось прекратить, потому что ветер очень сильно зашел. А желтую дистанцию мы не стали выпускать, так как уже не оставалось времени для проведения нормальной полноценной гонки», – рассказал главный судья Алексей Ганженко.

Дегтярев Юрий Игнатьевич. Основатель «Регаты». За 30 лет его детище превратилось из 132 участников в 866 Фото Елена Разина

Дегтярев Юрий Игнатьевич. Основатель «Регаты». За 30 лет его детище превратилось из 132 участников в 866 Фото Елена Разина

«Поначалу ветер был примерно от 3 до 6 узлов, - поделился судья протестового комитета Вениамин Гусев. - Первую гонку успели провести. Ветер то затихал, то усиливался. После финиша первой гонки дали старт второй, но в это время ветер очень сильно ушел вправо, получился так называемый «трамвай», и гоночный комитет принял решение о прекращении этой гонки. Потом ветер совсем изменился, ушел почти на 180 градусов от того, что было с начала гонок. Переставили флот на новое место и ждали стабильных условий. Однако ветер так и дул по непонятным физическим законам: у берега одно направление, а там, где стояло главное судно гоночного комитета, другое. Поэтому было принято решение о прекращении гонок на «зеленой» дистанции».

Полные результаты.

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Регата продолжится до 3 ноября.

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Организаторы соревнования: Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС), федерация парусного спорта Краснодарского края (ФПС КК), федерация парусного спорта города-курорта Геленджик.

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Генеральный спонсор – Олимпийский комитет России.

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина