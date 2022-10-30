Международная 31-я Геленджикская регата

Фото Елена Разина

29 октября в Геленджике состоялась официальная церемония открытия Международной 31-ой Геленджикской регаты. В церемонии приняли участие министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик Елена Василенко, депутат Думы Василий Лепихин, а со стороны организаторов: без преувеличения человек-легенда, основатель Геленджикской регаты Юрий Дегтярев, президент федерации парусного спорта Краснодарского края Александр Мазурин, вице-президент ВФПС Владимир Коваленко, исполнительный директор ВФПС Павел Соболев, главный судья регаты, президент Федерации парусного спорта города Сочи Алексей Ганженко и президент Федерации парусного спорта города-курорта Геленджик Денис Грибанов.

Тимченко Серафим Викторович. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Фото Елена Разина

В 2022 году регата собрала рекордное число гонщиков: 866 яхтсменов из 6 стран (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) и 28 регионов. В 13:00 часов, как и было запланировано, флот вышел на старт. Однако погодные условия внесли свои коррективы в планы участников соревнований.

Исполнительный директор ВФПС Соболев Павел Александрович Фото Елена Разина

«Погода была неустойчивой, и по направлению ветра, и по силе. Поэтому на зеленой дистанции удалось провести только одну гонку. Следующую гонку, которую мы запустили, пришлось прекратить, потому что ветер очень сильно зашел. А желтую дистанцию мы не стали выпускать, так как уже не оставалось времени для проведения нормальной полноценной гонки», – рассказал главный судья Алексей Ганженко.

Дегтярев Юрий Игнатьевич. Основатель «Регаты». За 30 лет его детище превратилось из 132 участников в 866 Фото Елена Разина

«Поначалу ветер был примерно от 3 до 6 узлов, - поделился судья протестового комитета Вениамин Гусев. - Первую гонку успели провести. Ветер то затихал, то усиливался. После финиша первой гонки дали старт второй, но в это время ветер очень сильно ушел вправо, получился так называемый «трамвай», и гоночный комитет принял решение о прекращении этой гонки. Потом ветер совсем изменился, ушел почти на 180 градусов от того, что было с начала гонок. Переставили флот на новое место и ждали стабильных условий. Однако ветер так и дул по непонятным физическим законам: у берега одно направление, а там, где стояло главное судно гоночного комитета, другое. Поэтому было принято решение о прекращении гонок на «зеленой» дистанции».

Полные результаты.

Фото Елена Разина

Регата продолжится до 3 ноября.

Фото Елена Разина

Организаторы соревнования: Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС), федерация парусного спорта Краснодарского края (ФПС КК), федерация парусного спорта города-курорта Геленджик.

Фото Елена Разина

Генеральный спонсор – Олимпийский комитет России.

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина

Фото Елена Разина