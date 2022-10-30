Губернатор Краснодарского края поздравил работников пассажирского транспорта с их праздником

Транспортники Кубани в год перевозят миллионы пассажиров и грузов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил автоперевозчиков с их профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье октября.

– С раннего утра до позднего вечера на улицах кубанских городов курсируют автобусы, троллейбусы, маршрутные такси, перевозя за день тысячи пассажиров. Водители большегрузов доставляют товары в разные уголки края и страны, – цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края. – Без квалифицированных водителей невозможно представить сельскохозяйственные и строительные работы, деятельность промышленных предприятий, туристические поездки. Наши экстренные службы спасли не одну сотню жизней благодаря работе водителей-профессионалов.

Губернатор Кубани отметил, что один из приоритетов Краснодарского края – развитие его дорожной сети. В 2022 году дорожный фонд Кубани, из которого финансируется строительство автомагистралей, дорог, путепроводов и обходов, составляет 48,4 млрд рублей.