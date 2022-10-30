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НовостиСпорт30 октября 2022 7:51

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» 30 октября на стадионе Сергея Галицкого

Игра состоится в 19.30
Ева МУР
Игра состоится на стадионе "Краснодар". Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

Игра состоится на стадионе "Краснодар". Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» 30 октября на своем поле в кубанской столице. Матч начнется в 19.30.

Специалисты предвкушают, что это будет зрелищная игра. Обе команды - непримиримые соперники за лидерство в чемпионате. И оба успели поиграть в Лиге Чемпионов. "Быки" к слову, показали даже более эффективное участие в престижном турнире в 2020 году. Питерская команда осталась тогда без побед на европейском уровне.

За последние пять лет выиграть у "Зенита" краснодарцам удавалось лишь однажды в апреле 2018 года. Но каждое из многочисленных противостояний на поле были событием для обеих команд.