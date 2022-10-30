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НовостиОбщество30 октября 2022 8:12

В Краснодарском крае подтвердили 128 новых случаев заражения коронавирусом

Среди заболевших девять детей
Ева МУР
Коронавирус актуален

Коронавирус актуален

В Краснодарском крае подтвердили 128 случаев новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Среди заболевших больше мужчин, чем женщин. Их возраст от двух до 89 лет. Кроме того, девять из заразившихся - дети.

Больше всего заболевших - традиционно жители Краснодара. Их 35 человек. В тройке лидеров статистики, по данным на 30 октября, также Сочи и Геленджик (9 и 8 заболевших соответственно).

В минздраве региона по-прежнему рекомендуют прививаться от инфекции. Потому что она протекает как сезонная простуда, но часто вызывает осложнения.