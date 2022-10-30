В Сочи на Барановском шоссе сгорел автомобиль

Автомобиль сгорел на Барановском шоссе в Дагомысе. Фото: Архив "КП"

Диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 20:49 20 октября получил сообщение о возгорании автомобиля в поселке Дагомыс на Барановском шоссе.

В 20:50 к месту происшествия отправились пожарные. Из-за столкновения двух автомобилей один из них загорелся: площадь пожара составила 4 квадратных метра. Его потушили силами восьми пожарных и двух единиц техники.

– В 20:56 пожар локализовали и ликвидировали, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Погибших и пострадавших от возникшего из-за ДТП огня нет.