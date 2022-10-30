В санаториях Сочи отдыхают более 105 тысяч россиян

Санатории Сочи заполнены курортниками. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем Телеграм-канале, что сейчас в санаториях и пансионатах курорта отдыхают более 105 тысяч гостей. Загрузка санаториев составляет 80 процентов, а самых популярных – до 90 процентов.

– Сейчас в Сочи отдыхают более 105 тысяч гостей. Большинство едут к нам в бархатный сезон за здоровьем: это видно по растущим цифрам бронирования. Наши здравницы постоянно расширяют перечень услуг, строятся и новые медцентры на базе объектов размещения, – написал Алексей Копайгородский. – Сочи – исторически всесоюзная здравница – продолжает уверенно укреплять свои позиции в отечественной санаторно-курортной отрасли.

В межсезонье в Сочи гостей принимают 56 санаториев и пансионатов с лечением и 14 гостиничных комплексов с медицинскими центрами. Ежегодно с октября по июнь на курорте действуют льготные программы оздоровления «Открытый Юг», «За здоровьем – в Сочи!», «Серебряный возраст» и краевая «Южная здравница». Специальные программы реабилитации для гостей и жителей города разработали 24 здравницы курорта.

Сейчас в Сочи работают свыше 1000 объектов размещения с номерным фондом 63215 номеров. Их средняя загрузка составляет 73 процента. Уровень бронирований в санаториях и пансионатах с лечением превышает 80 процентов, а в самых популярных – 90 процентов.