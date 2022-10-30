Так выглядит новая парковка. Фото: Евгений Таранжин

В парке "Краснодар" 30 октября открыли новую парковку. Она заработала вдоль дублера улицы Тихорецкой на отрезке от Тихорецкого кольца до улицы Посадского.

- Она заработала в 10:30, и уже полна, написала в своем тг-канале "летописец" проектов Сергея Галицкого фотограф Евгений Таранжин.

По масштабам новая парковка не уступает предыдущей. Здесь установлен и соответствующий знак, и разметка. Важно, что парковка у парка бесплатная.

Напомним, новая очередь парка - Японский сад - обещают открыть в ближайшее время. Вероятнее всего, открытие грандиозного досугового проекта приурочат к празднованию Нового года.