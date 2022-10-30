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НовостиОбщество30 октября 2022 8:59

В Краснодаре из-за ДТП остановились трамваи

На трамвайные пути в районе больницы скорой помощи вылетел автомобиль
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
В Краснодаре седан перекрыл трамвайные пути.

В Краснодаре седан перекрыл трамвайные пути.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 30 октября остановилось движение трамваев в районе больницы скорой медицинской помощи из-за вылетевшего на рельсы автомобиля.

Около 10:35 седан съехал с трамвайных путей и врезался в опору контактной сети в направлении центра Краснодара на пересечении улиц Колхозной и Клинической.

Из-за ДТП оказалось перекрыто трамвайное полотно и остановились вагоны, следующие по маршрутам № 2, 5 и 8.

– К 11:37 движение трамваев было восстановлено, – рассказали «КП»-Кубань» в центре мониторинга дорожного движения и транспорта. – На месте работают сотрудники полиции, которые восстанавливают детали произошедшего.