В Курганинском районе откроется новый офис врача общей практики

Новый офис врача общей практики сможет принять до 30 пациентов в сутки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Новый офис врача общей практики откроют в станице Михайловского Курганинского района.

Новый офис врача общей практики в станице Михайловской – одноэтажное здание общей площадью около 500 квадратных метров. В нем разместятся гардероб, зона ожидания и медицинские кабинеты: врача, УЗИ, ЭКГ и восстановительного лечения, а также перевязочная, процедурная и гинекологическая смотровая.

– Такие объекты здравоохранения на Кубани возводятся по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. Сейчас готовятся документы для передачи офиса врача общей практики в станице Михайловской в краевую собственность, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. – Планируется, что офис откроется в декабре этого года и будет принимать 30 пациентов в сутки.

Всего в 2022 году в Краснодарском крае должны построить 18 офисов врача общей практики.