В Адыгее упал мотодельтаплан

Ранее в Адыгее минувшим летомуже разбился мотодельтапланерист. Фото: Архив "КП"

В Майкопском районе Республики Адыгея 30 октября при крушении мотодельтаплана погибли два человека.

В результате падения летательного аппарата скончались его 43-летняя пассажирка Анна Козырева и пилот, чья личность устанавливается).

– На месте крушения мотодельтаплана работают экстренные службы, – рассказали «КП»-Кубань» в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея. – Причины крушения и подробности происшествия устанавливаются.