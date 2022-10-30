В Адыгее упал мотодельтаплан

Ранее в Адыгее минувшим летомуже разбился мотодельтапланерист.
Фото: Архив "КП"
В Майкопском районе Республики Адыгея 30 октября при крушении мотодельтаплана погибли два человека.
В результате падения летательного аппарата скончались его 43-летняя пассажирка Анна Козырева и пилот, чья личность устанавливается).
– На месте крушения мотодельтаплана работают экстренные службы, – рассказали «КП»-Кубань» в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея. – Причины крушения и подробности происшествия устанавливаются.