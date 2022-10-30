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НовостиОбщество30 октября 2022 9:24

В Адыгее упал мотодельтаплан

Пилот и пассажирка мотодельтаплана погибли при крушении
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Ранее в Адыгее минувшим летомуже разбился мотодельтапланерист.

Ранее в Адыгее минувшим летомуже разбился мотодельтапланерист.

Фото: Архив "КП"

В Майкопском районе Республики Адыгея 30 октября при крушении мотодельтаплана погибли два человека.

В результате падения летательного аппарата скончались его 43-летняя пассажирка Анна Козырева и пилот, чья личность устанавливается).

– На месте крушения мотодельтаплана работают экстренные службы, – рассказали «КП»-Кубань» в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея. – Причины крушения и подробности происшествия устанавливаются.