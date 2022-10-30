В Сочи объявлено штормовое предупреждение

31 октября утром и днем на Сочи обрушатся ливни и грозы. Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю объявлено штормовое предупреждение в районе Сочи: на курорт утром и днем 31 октября 2022 года обрушатся сильные ливни и грозовые дожди.

По данным специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, завтра в первой половине дня на территории Сочи местами ожидаются сильные ливни и грозовые дожди.

– В связи с прогнозами жителям города рекомендовано оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительной систем: в случае перебоев с подачей энергии отключить все газовые и электрические приборы, – говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Также необходимо обращать внимание на sms-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями СМИ.

В связи с ухудшением погоды спасатели напоминают телефоны экстренных служб, куда можно позвонить в случае чрезвычайных ситуаций: 112, 01 или 101.