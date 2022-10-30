Очередь из большегрузов на Керченскую переправу уменьшилась

Через Керченскую переправу отправляют только приоритетные грузы. Фото: Архив "КП"

С 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда большегрузов Керченской паромной переправой, где сейчас в очереди на перевоз стоят около 600 грузовиков.

Машины с неприоритетным грузом отправляют в Крым по альтернативному маршруту или железнодорожным сообщением, о чем водителей грузовиков предупреждают на десяти постах ДПС.

Сотрудники останавливают въезжающие в регион большегрузы, уточняют, куда и какую продукцию они везут. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту: от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Республике Крым или отправляют грузовыми железнодорожными линиями РЖД.

– На сегодняшний день в очереди на Керченскую переправу остаются около 600 грузовиков. Основная часть фур находится на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском районе, – рассказали «КП»-Кубань» в краевом оперштабе. – На перехватывающих стоянках работают пункты обогрева, для водителей организовано бесплатное горячее питание.