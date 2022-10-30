Эту повестку назвали фейком

Власти Кубани опровергли выдачу повесток после официального окончания мобилизации в регионе. Они ответили на распространяемое сообщение в соцсетях, что в Краснодарском крае продолжают приносить мужчинам повестки в военкомат.

- Реальная повестка военного комиссариата Краснодарского края выглядит по-другому. Она другой формы и состоит из нескольких отрывных частей. Также на ней обязательно есть подпись военного комиссара, выдавшего ее, - уточнили в оперштабе.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что Краснодарский край уже выполнил все задачи по частичной мобилизации. Об этом 28 октября сказал губернатор Вениамин Кондратьев.