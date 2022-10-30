Строительство идет большими темпами

В Краснодарском крае с начала года ввели 5,7 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Известно, что по этому критерию Кубань занимает второе место среди субъектов РФ после Подмосковья.

- Рост составил 150 процентов к уровню прошлого года, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Инструменты нацпроекта "Жилье и городская среда" регион позволяют, по данным ведомства, на федеральные деньги строить школы, детсады и поликлиники внутри жилых кварталов.