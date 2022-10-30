Аделия Петросян уверенно заявляет о себе на важных стартах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сочи этап Гран-при России завершился победой фигуристки Аделии Петросян 30 октября. Вместе с Олимпийской призершей Александрой Трусовой они представляли школу Этери Тутберидзе.

За произвольную программу Аделия Петросян набрала 78,92 балла, а за короткую - 160,39. В сумме судьи выступление младшей в команде Тутберидзе оценили в рекордные для нее 239 баллов. Тогда как опытная Трусова заработала на 31 балл меньше.

Вторую позицию заняла Софья Самоделкина - фигуристка, представляющая петербуржскую школу.

30 октября в Сочи определятся победители и призеры второго этапа Гран-при России среди мужчин.

Напомним, после начала спецоперации на Украине российские фигуристы отстранены от мировых первенств.