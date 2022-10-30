В Краснодаре на улице Круговой столкнулись автобус и троллейбус

В Крансодаре столкнулись автобус и троллейбус. Фото: соцсети.

В Краснодаре вечером 30 октября на пересечении улиц Круговой и Красных Партизан произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса.

Около 16:30, двигаясь в попутном направлении, столкнулись автобус маршрута № 75 и троллейбус маршрута № 4.

По сообщениям очевидцев, в результате ДТП получили травмы и пострадали сразу девять пассажиров автобуса и троллейбуса. Двое из пассажиров, получивших травмы и ушибы, подростки. Все пострадавшие госпитализированы в больницы Краснодара.

Сейчас полицейские восстанавливают обстоятельства ДТП и его виновника.