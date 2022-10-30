В Анапе ищут случайного дарителя ключей от автомобиля

В Анапе при раздаче гуманитарной помощи нашли ключ от автомобиля. Об этом сообщили волонтеры, работающие на базе пункта временного размещения жителей Херсонской и Запорожской областей. Один из них располагается в пансионате "Фея 3".

- Брелок от автомобиля найден в кармане мужской куртки. Наверняка кто-то забыл его там, - сообщают волонтеры.

Дарителя просят связаться по телефону +7-995-197-84-11.

Напомним, в Анапу прибыли сотни жителей Херсонской и Запорожской областей. Их эвакуировали из зоны СВО. Многие из них нуждаются в элементарном - продуктах питания и одежде. Городские власти Анапы предоставили людям все необходимое, однако гуманитарную помощь продолжают принимать от всех неравнодушных.