Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2022 18:42

«Быки» уступили «Зениту» одно очко

Завершился матч премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом»
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
«Быки» проиграли «Зениту». Фото: пресс-служба ФК «Краснодар».

«Быки» проиграли «Зениту». Фото: пресс-служба ФК «Краснодар».

В Краснодаре 30 октября «черно-зеленые» на домашней арене проиграли петербургскому клубу «Зенит».

«Зенит» с минимальным счетом 1:0 победил «Краснодар» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

На 88-й минуте встречи гол в ворота капитана черно-зеленых Матвея Сафонова с пенальти забил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

По итогам встречи «Краснодар» с 24 очками остается на шестой строчке в таблице. Следующий тур для «быков» будет выездным: 5 ноября они сыграют против «Факела».

Ранее «КП» - Кубань» писала, что поддержать «Краснодар» на стадион пришел владелец клуба Сергей Галицкий.