Загрузка санаториев в Сочи в бархатный сезон достигла 90%

Сейчас в Сочи отдыхают более 105 тысяч гостей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи загрузка в популярных санаториях составляет 90%. Почти 100-процентное размещение удалось достичь в бархатный сезон. Средняя загрузка в отелях и гостиницах составляет не менее 73%.

- Сейчас в Сочи отдыхают более 105 тысяч гостей. Большинство едут к нам в бархатный сезон за здоровьем. Наши здравницы постоянно расширяют перечень услуг, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский

К слову, всего на курорте работают 56 санаториев и пансионатов. А с начала года Сочи посетили 6 миллионов 345 тысяч туристов.