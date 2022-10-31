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НовостиОбщество31 октября 2022 4:14

Загрузка санаториев в Сочи в бархатный сезон достигла 90%

Средняя загрузка мест размещения составляет 73%
Ангелина НАЗАРЧУК
Сейчас в Сочи отдыхают более 105 тысяч гостей.

Сейчас в Сочи отдыхают более 105 тысяч гостей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи загрузка в популярных санаториях составляет 90%. Почти 100-процентное размещение удалось достичь в бархатный сезон. Средняя загрузка в отелях и гостиницах составляет не менее 73%.

- Сейчас в Сочи отдыхают более 105 тысяч гостей. Большинство едут к нам в бархатный сезон за здоровьем. Наши здравницы постоянно расширяют перечень услуг, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский

К слову, всего на курорте работают 56 санаториев и пансионатов. А с начала года Сочи посетили 6 миллионов 345 тысяч туристов.