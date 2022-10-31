Горнолыжные курорты Сочи завершают подготовку к открытию зимнего сезона

В Сочи завершается подготовка к открытию зимнего сезона. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи завершается подготовка к открытию зимнего сезона. Горнолыжные курорты планируют начать принимать туристов с 23 декабря. Однако точная дата будет зависеть от погоды.

- На курорте «Роза Хутор» для любителей горных лыж и сноуборда будет подготовлено 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

На «Красной Поляне» зимний сезон продлится до мая. Здесь будет открыто 30 километров трасс. В Горно-туристическом центре ПАО «Газпром» к этому сезону подготовили две новые трассы, кататься на них смогут как продвинутые лыжники и сноубордисты, так и новички.

К слову, горнолыжные курорты ожидают большое число туристов. В связи с этим будет действовать оперштаб. Безопасность и комфорт будут обеспечены на традиционно высоком уровне.