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НовостиОбщество31 октября 2022 4:22

Горнолыжные курорты Сочи завершают подготовку к открытию зимнего сезона

Открытие сезона запланировано на 23 декабря
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи завершается подготовка к открытию зимнего сезона.

В Сочи завершается подготовка к открытию зимнего сезона.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи завершается подготовка к открытию зимнего сезона. Горнолыжные курорты планируют начать принимать туристов с 23 декабря. Однако точная дата будет зависеть от погоды.

- На курорте «Роза Хутор» для любителей горных лыж и сноуборда будет подготовлено 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

На «Красной Поляне» зимний сезон продлится до мая. Здесь будет открыто 30 километров трасс. В Горно-туристическом центре ПАО «Газпром» к этому сезону подготовили две новые трассы, кататься на них смогут как продвинутые лыжники и сноубордисты, так и новички.

К слову, горнолыжные курорты ожидают большое число туристов. В связи с этим будет действовать оперштаб. Безопасность и комфорт будут обеспечены на традиционно высоком уровне.