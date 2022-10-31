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НовостиОбщество31 октября 2022 4:38

Погода в Адыгее 31 октября 2022: в республике пора дождей

В Адыгее 31 октября воздух прогреется до +14 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 31 октября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 31 октября 2022

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 31 октября 2022.

В Майкопе 31 октября погода ожидается облачной. Максимальная температура воздуха +14°C. Ветер западный, 8 м/с. В республиканской столице на протяжении дня будут идти дожди. К вечеру температура опустится до +7°C. Ветер западный, 6 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится облачной и дождливой. В светлое время суток температура воздуха повысится до +11°C. Ветер южный, юго-западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +6°C. Вечер будет пасмурным. Ветер юго-западный, 4 м/с.