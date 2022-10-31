Трехмесячных леопардов переведут в большие вольеры в центре восстановления Сочи

Малыши сладко потягиваются в красках осени. Фото: https://t.me/leopardcenter

В центре восстановления леопардов Сочи специалисты планируют в ближайшее время перевести котят в большие вольеры. Здесь будут подготавливать Рицу и Терека к выпуску дикой природы. Эксперты разработали обширную программу обучения.

- Начальная школа подходит к концу. Совсем скоро мы переведем их в большие вольеры - университет подготовки к самостоятельной жизни в дикой природе, - рассказали в пресс-службе центра восстановления леопардов Сочи.

В «зверином университете» пятнистых кошек ждет насыщенная самостоятельная жизнь. А пока леопарды находятся еще в начальной школе, сотрудники центра опубликовали видео, где котята только-только проснулись. Малыши сладко потягиваются в красках осени.