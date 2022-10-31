Ежемесячные выплаты на первенца на Кубани получили почти 60 тысяч семей

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В Краснодарском крае при рождении первого ребенка положено по 12 962 рублей. Под выплаты попадают семьи с доходом не выше 29 130 рублей на человека.

- С начала года ежемесячные выплаты на первенца в регионе получили почти 60 тысяч семей, - сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Доходы учитываются за предшествующие полгода до месяца подачи заявления. Деньги выплачиваются до исполнения ребенку 3 лет.

Кроме этого, на Кубани выплаты положены на третьего ребенка и последующих детей.