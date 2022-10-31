На Кубани 31 октября ожидаются дожди с грозой и мокрым снегом

Погода в Краснодаре и крае на 31 октября

31 октября в Краснодарском крае пройдут дожди. В горах ожидается снег.

- Над территорией Кубани сегодня пройдет циклон. Облаков в небе станет больше. Ожидаются дожди, в отдельных районах сильные с грозой. В горах - дождь с мокрым снегом, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в регионе усилятся порывы ветра: по краю - до 15-20 м/с, в Краснодаре до 12-14 м/с. Температура воздуха днем поднимется до отметки +17 градусов, в горах всего +8, на Черноморском побережье +18. А в ночь на 1 ноября резко похолодает – дневные показатели температуры опустятся до 11 градусов.