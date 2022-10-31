В Майкопском университете для школьников и студентов организовали научный фестиваль

Участники составили свой макет дома и опробовали виртуальную реальность. Фото: пресс-служба МГТУ

В Майкопском государственном технологическом университете прошел фестиваль NAUKA 0+. Школьники и студенты колледжей побывали на мастер-классах и интерактивных выставках.

- Участники фестиваля посетили виртуальную экскурсию по архитектурному памятнику Кисловодска «Дом-музей Шаляпина», анатомический музей при кафедре морфологии Медицинского института МГТУ, выставку домашних и декоративных пород животных, - рассказали в пресс-службе МГТУ. - Также опробовали на себе эффект от тренировки с применением интерактивных компьютерных технологий на основе использования приставки Xbox с сенсором движений Kinect.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что шесть студентов Майкопского университета победили в конкурсе «Студенческий стартап». Каждый из них получит миллион рублей.