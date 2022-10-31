На Кубани выпустили в дикую природу 15 европейских ланей

Европейских ланей выпустили в дикую природу. Фото: министерство природных ресурсов Краснодарского края.

В рамках программы воспроизводства охотничьих животных 15 особей лани европейской выпущены в естественную среду на территории государственного природного заказника регионального значения «Кавказский».

В Краснодарском крае этих грациозных животных разводят с 2015 года. Лань обладает высокой жизнестойкостью и легко адаптируется в новых природно-климатических условиях. На Кубани первый выпуск животных состоялся в 2018 году в государственный природный зоологический заказник регионального значения Средне-Лабинский. Тогда в естественную среду отправили 28 ланей.

– Разведением и расселением ланей в регионе занимается «Краснодаркрайохота». Поголовье лани европейской учреждение содержит в вольерном комплексе на территории Белореченского государственного природного зоологического заказника регионального значения, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края. – До конца года на особо охраняемые природные территории регионального значения будет выпущено еще 52 особи этого вида.