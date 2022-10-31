Мошенник обманул жителей Кубани на 70 млн рублей на поставке техники из Китая

Дело передано в суд

На Кубани перед судом предстанет лже-поставщик цифровой техники известной корпорации. 30-летний житель Ростова обманул пятерых жителей Кубани на 70 млн рублей.

- Мошенник с 2019-го по апрель 2021 года под предлогом поставки из Китая цифровой техники известной корпорации по заниженным ценам получил от жителей Кубани денежные средства в качестве займов и оплаты за товар. Мужчина взял деньги, но товар не передал, - сообщили в прес-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В настоящее время мужчина находится под стражей, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.