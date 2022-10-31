Гала-концерт проекта «Донбасский характер» пройдет 4 ноября в Краснодаре

В День народного единства на сцену Музыкального театра выйдут его коллективы и артисты из Донбасса. Фото: КТО «Премьера» имени Гатова.

Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Леонарда Гатова и Донецкая государственная академическая филармония ко Дню народного единства запустили совместный проект «Донбасский характер».

Творческие коллективы двух учреждений культуры выступят с концертными программами в разных районах Краснодарского края до 3 ноября. В концертах звучат русская классика, казачий фольклор, музыка советских композиторов и песни современных авторов о любви к Родине и мужестве защитников Отечества.

– Гала-концерт проекта «Донбасский характер» пройдет в День народного единства 4 ноября на сцене Музыкального театра, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе КТО «Премьера» имени Гатова. – В нем примут участие Кубанский духовой оркестр, ансамбли «Криница» и «Околица», биг-бенд Георгия Гараняна, фолк-бэнд «Русский акцент», мужской вокальный ансамбль Донецкой филармонии, артисты Музыкального театра и Театра балета Юрия Григоровича.