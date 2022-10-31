Термостатные йогурты «Агрокомплекса» для правильного питания

Термостатные йогурты бренда «Агрокомплекс Выселковский»

Фирменная сеть «Агрокомплекс Выселковский» объявила акцию на полезные и вкусные термостатные йогурты с пробиотическими ацидофильными и бифидобактериями. Продукты помогают питаться правильно и укрепить защитные силы организма.

«Термостатный йогурт «Агрокомплекса» - кладезь полезных веществ. Наши йогурты создаются из свежайшего молока с собственных ферм холдинга и сквашиваются в индивидуальной таре. Этот технологический процесс позволяет сохранить максимум пользы, добиться плотной и однородной текстуры и нежного, практически домашнего вкуса продукта», - рассказал главный технолог завода «Молоко – 2» Алексей Репников.

Сейчас под брендом «Агрокомплекс Выселковский» выпускается три вида термостатных йогуртов: «Ацидофильный», «Клубника-Земляника» и «Груша-корица». Йогурт с натуральным вкусом без наполнителя хорошо подходит для салатной заправки или служит прекрасным дополнением к завтраку. А йогурты с фруктовой начинкой на дне имеют вкус настоящего низкокалорийного десерта и становятся отличным перекусом. Такое полезное лакомство по вкусу и взрослым, и детям. Кроме того, термостатные йогурты способствуют восстановлению микрофлоры и нормализации пищеварения, регулированию обмена веществ. Все продукты упакованы в удобные маленькие баночки.

В период с 03 ноября до 05 декабря 2022 года в торгово-розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» термостатные йогурты можно купить с выгодой. При покупке трех баночек единовременно стоимость каждой будет равна 44,99 рубля. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Количество товара ограничено.