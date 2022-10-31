Юный тяжелоатлет из Адыгеи взял золото на международном турнире в Белоруссии

Астемир Ордоков взял первенства на турнире по тяжелой атлетике. Фото: пресс-служба администрации Шовгеновского района

Юный спортсмен из Адыгеи Астемир Ордоков взял золото на международном турнире по тяжелой атлетике. Соревнования проходили в Бобруйске в Республике Беларусь.

- Тренируется Астемир под руководством Заслуженного тренера РА Г. Хагурова и тренера Р. Хагурова, - рассказали в пресс-службе администрации Шовгеновского района. - Мы гордимся Астемиром. Он показал сильный дух.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что спортсменка Адыгеи взяла золото на первенстве мира по самбо в Армении. Екатерина Соловьева взяла золото на первых соревнованиях среди юниоров, а не взрослых.