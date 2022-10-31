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НовостиОбщество31 октября 2022 7:26

На Кубани стартовала Всероссийская неделя снижения потребления поваренной соли

В регионе проверят здоровье и проведут консультации
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае с 31 октября по 6 ноября пройдет Всероссийская неделя снижения потребления поваренной соли. Ее цель – сформировать культуру здорового питания, в том числе рассказать о вреде соли.

- Поваренная соль необходима человеку. Но при ее избыточном потребление повышается артериальное давление, а это ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим осложнениям - инфаркту, инсульту, сосудистой деменции, ретинопатии и так далее, - сообщает главный внештатный терапевт минздрава региона Ирина Ковригина.

На Кубани проведут Школу здоровья, на занятиях поговорят о рациональном питании и снижении потребления соли. А 1-2 ноября состоится выезд мобильного комплекса «Диспансеризация» в Абинский район.

В минзраве Кубани рассказали, что человеку необходимо 150-200 мкг йода в сутки, что обеспечивается 4-5 граммами йодированной соли. Потребление йодированной соли способствует профилактике эндокринных нарушений и заболеваний нервной системы новорожденных и маленьких детей.