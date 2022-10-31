В сочинском селе Верхний Юрт сгорел частный дом

Локализовать пожар удалось за три минуты. Фото: соцсети

В Сочи сгорел двухэтажный частный дом. Инцидент произошел 29 октября около 02:49. Пожар вспыхнул в селе Верхний Юрт Хостинского района на улице Абовяна. Очевидцы сразу же вызвали службы спасения.

- В 03:09, по прибытии к месту первых подразделений, установлено, что произошло возгорание двухэтажного частного дома на площади 64 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Локализовать пожар удалось за три минуты. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в 03:18.

- В 03:30 ликвидация последствий пожара, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации возгорания от о РСЧС России привлекалось 14 человек личного состава, 4 единицы техники. Пострадавших и погибших нет.