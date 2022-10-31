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Очередь на Керченскую паромную переправу сократилась до 380 грузовиков. Фуры с неприоритетными грузами с 27 октября отправляют по альтернативным маршрутам.

- Утром 31 октября в очереди на Керченскую паромную переправу остаются 380 грузовиков, в основном на парковках Темрюкского района, - сообщили в оперштабе.

Напомним, с 27 октября частично ограничили проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе. На пароме перевозят фуры со скоропортящимися товарами и товарами первой необходимости.

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 23 106 пассажиров, 12 339 единиц автотранспорта и 515 железнодорожных вагонов. Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 376 рейсов.