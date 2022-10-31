Количество круизов по морю из Сочи в Турцию увеличат в 2023 году

С июля по октябрь выполнено 15 круизов продолжительностью по 7 дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морской лайнер турецкой компании завершил свой первый летний сезон круизной программы из Сочи. За лето удалось перевезти не менее 9 тысяч туристов.

- С июля по октябрь выполнено 15 круизов продолжительностью по 7 дней. Туристы смогли увидеть такие турецкие города, как Стамбул, Синоп, Чешме, Амасра и Трабзон, пейзажи Черного, Мраморного и Эгейского морей, - рассказали в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises

К слову, организаторы обещают в следующем году увеличить количество круизов. На данный момент планируют совершить 27 морских путешествий вместо 15. Турецкая компания уже объявила о начале продаж туров.

Как удалось выяснить “КП” - Кубань”, в 2023 году лайнер собирается курсировать из Сочи по пяти маршрутам. Подробности будут известны позднее.