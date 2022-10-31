На Кубани каждый пятый житель часто думает о том, как ему надоела работа Фото из архива КП

На Кубани каждый пятый житель часто думает о том, как ему надоела работа. Такие данные приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, мысли о том, как надоела работа, постоянно возникают у 20% работающего населения. 18% думают об этом часто, а 30% - иногда. Напротив, 23% об этом рассуждают редко. А 8% жителей такие мысли вовсе не посещают.

Среди тех, кто часто задумывается о том, как надоела работа, много юристов, работников в сфере бухгалтерии и управленческого учета и логистики. Об этом задумываются 32%, 26% и 25% сотрудников, соответственно.

Мысли о том, как надоела работа, никогда не возникали у работников высшего менеджмента и молодых специалистов, сотрудников в сфере маркетинга, рекламы и PR.

Чаще об этом задумываются работники, которые находятся на должности менее года. А о том, как надоела работа, чаще задумываются женщины (24%), чем мужчины (18%).

Если говорить о возрастном диапазоне, то чаще такие мысли посещают работников от 25 до 34 лет – 23%.