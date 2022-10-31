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НовостиОбщество31 октября 2022 8:24

В Анапе улучшили электроснабжение больницы и школы

На курорте реконструировали кабельные линии в рамках инвестиционной программы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Анапе заменили кабельные линии электропередачи от подстанции «Анапская». Это позволило повысить надежность электроснабжения соцобъектов и многоэтажек.

- Реконструкция кабельных линий позволила улучшить электроснабжение в больнице, поликлинике, школе № 6, детском саду «Орленок» и многоквартирных домах по улицам Крылова, Ленина и Лермонтова, - сообщили в администрации Краснодарского края.

В Анапе также заменили три кабельные линии, которые повредило при подтоплении летом прошлого года.

Энергетики продолжают реконструировать трансформаторные подстанции, до 2024 года планируется построить и новые объекты.