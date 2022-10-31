В Анапе улучшили электроснабжение больницы и школы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Анапе заменили кабельные линии электропередачи от подстанции «Анапская». Это позволило повысить надежность электроснабжения соцобъектов и многоэтажек.

- Реконструкция кабельных линий позволила улучшить электроснабжение в больнице, поликлинике, школе № 6, детском саду «Орленок» и многоквартирных домах по улицам Крылова, Ленина и Лермонтова, - сообщили в администрации Краснодарского края.

В Анапе также заменили три кабельные линии, которые повредило при подтоплении летом прошлого года.

Энергетики продолжают реконструировать трансформаторные подстанции, до 2024 года планируется построить и новые объекты.