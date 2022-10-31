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НовостиОбщество31 октября 2022 8:27

Президент Азербайджана прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным

На встрече планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей
Ангелина НАЗАРЧУК
31 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи.

31 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Сочи прилетели премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они приехали на курорт для того, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

- 31 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи, - подтвердили в сообщении на сайте главы Азербайджана.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, главы и премьер-министр будут обсуждать ход реализации трехсторонней договоренности. Также лидеры России, Азербайджана и Армении поднимут вопрос дальнейшего взаимодействия по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.