Президент Азербайджана прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным

31 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Сочи прилетели премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они приехали на курорт для того, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

- 31 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи, - подтвердили в сообщении на сайте главы Азербайджана.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, главы и премьер-министр будут обсуждать ход реализации трехсторонней договоренности. Также лидеры России, Азербайджана и Армении поднимут вопрос дальнейшего взаимодействия по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.