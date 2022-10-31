Новогоднюю иллюминацию начали развешивать в центре Сочи

В Центральном районе на улице Навагинская рабочие уже развешивают праздничную иллюминацию.

В Сочи начали активную подготовку к Новому году. В Центральном районе на улице Навагинской рабочие уже развешивают праздничную иллюминацию. По традиции, стволы пальм украшают гирляндами.

- До Нового года два месяца, а праздник чувствуется уже сейчас! Сказка просто, - делятся своими впечатлениями местные жители и туристы.

Ранее сообщалось, что в Сочи начали готовиться к празднованию Нового года. Во всех районах будут созданы тематические новогоднии локации “Сочи 2023”. Установят световые инсталляции, фотозоны и иллюминацию. Сочи к празднику украсят более 400 светодиодных конструкций.