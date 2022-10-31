«ДиЛУЧ» дал старт новогоднему бронированию

Фото: «ДиЛУЧ»
На календаре еще осень, но побеспокоиться о программе отдыха на январские каникулы лучше уже сейчас. Так вы сможете без суеты выбрать идеальный для себя вариант новогодних выходных.
Санаторно-гостиничный комплекс Анапы «ДиЛУЧ» уже подготовил насыщенную новогоднюю программу.
Фото: «ДиЛУЧ»
31 декабря гостей комплекса ждут:
- вкусный предновогодний ужин, который продлится до 21 часа;
- комплимент от санатория в каждый номер;
- подарки для детей (до 12 лет включительно).
Также ожидается городской фейерверк.
В выходные дни с 1 по 8 января гостей «ДиЛУЧА» предлагают:
- проживание в комфортных номерах выбранной категории;
- питание по системе шведский стол;
- акватермальный SPA – комплекс;
- развлекательные и экскурсионные программы;
- творческие мастер-классы и интерактивные игры;
- просмотр семейных фильмов в кофейне «ПУШКИН»;
- яркие фотозоны.
Фото: «ДиЛУЧ»
В период праздников в комплексе будут работать детская комната и развивающий клуб, аквагрим.
За территорией «ДиЛУЧА» гостей Анапы также ждет много интересного. Море прекрасно в любое время года, и в период выходных дней можно в полной мере наслаждаться чудесными видами и дышать свежим воздухом. Не спеша гулять по паркам и курортным улочкам, где когда-то стояла богатая греческая колония Горгиппия.
Забронировать новогодний отдых в «ДиЛУЧе» можно по бесплатному номеру: 8 800 100 40 30 .
Еще больше информации об отдыхе в санаторно-курортном комплексе найдете на сайте.
На все бронирования номеров распространяется действие карты лояльности. Для получения скидки сообщите о наличии дисконтной карты до бронирования.