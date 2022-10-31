«ДиЛУЧ» дал старт новогоднему бронированию

Фото: «ДиЛУЧ»

На календаре еще осень, но побеспокоиться о программе отдыха на январские каникулы лучше уже сейчас. Так вы сможете без суеты выбрать идеальный для себя вариант новогодних выходных.

Санаторно-гостиничный комплекс Анапы «ДиЛУЧ» уже подготовил насыщенную новогоднюю программу.

Фото: «ДиЛУЧ»

31 декабря гостей комплекса ждут:

- вкусный предновогодний ужин, который продлится до 21 часа;

- комплимент от санатория в каждый номер;

- подарки для детей (до 12 лет включительно).

Также ожидается городской фейерверк.

В выходные дни с 1 по 8 января гостей «ДиЛУЧА» предлагают:

- проживание в комфортных номерах выбранной категории;

- питание по системе шведский стол;

- акватермальный SPA – комплекс;

- развлекательные и экскурсионные программы;

- творческие мастер-классы и интерактивные игры;

- просмотр семейных фильмов в кофейне «ПУШКИН»;

- яркие фотозоны.

Фото: «ДиЛУЧ»

В период праздников в комплексе будут работать детская комната и развивающий клуб, аквагрим.

За территорией «ДиЛУЧА» гостей Анапы также ждет много интересного. Море прекрасно в любое время года, и в период выходных дней можно в полной мере наслаждаться чудесными видами и дышать свежим воздухом. Не спеша гулять по паркам и курортным улочкам, где когда-то стояла богатая греческая колония Горгиппия.

Забронировать новогодний отдых в «ДиЛУЧе» можно по бесплатному номеру: 8 800 100 40 30 .

Еще больше информации об отдыхе в санаторно-курортном комплексе найдете на сайте.

На все бронирования номеров распространяется действие карты лояльности. Для получения скидки сообщите о наличии дисконтной карты до бронирования.

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