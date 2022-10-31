Оперштаб объяснил задержку выплат мобилизованным из Приморско-Ахтарского района

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Родственники мобилизованных мужчин из Приморско-Ахтарского района пожаловались, что так и не получили обещанных губернатором 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что призывники прошли обучение и уже отправились в зону СВО. В оперштабе объяснили задержку выплат.

- В министерстве труда и социального развития Краснодарского края сообщили, что необходимые документы в ведомство поступили 28 октября. В понедельник, 31 октября, средства перечислят на счета мобилизованных жителей Приморско-Ахтарского района, - отметили в оперативном штабе региона.

В пресс-службе администрации Приморско-Ахтарского района добавили, что лицевые счета на мобилизованных были открыты воинской частью только 24 октября. Поэтому краевой военкомат не мог отправить эти данные в региональное минтруда раньше.