На Кубани за сутки выявили 61 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 61 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 7 детей, самому младшему из которых два года. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 30 положительных результатов, в Тимашевском районе - 10, в Динском и Армавире - по 3, в Ейском, Калининском, Ленинградском и Отрадненском - по 2.

По одному жителю заболели в Сочи, Щербиновском, Усть-Лабинском, Тбилисском, Приморско-Ахтарском районах. По одному пациенту также прибавилось в Лабинском и Каневском муниципалитетах.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключен один житель. С выздоровлением в регионе за сутки выписали 48 человек.