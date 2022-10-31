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НовостиОбщество31 октября 2022 9:02

Жители Кубани взяли кредиты наличными почти на 18 млрд рублей

Всего в регионе одобрили 60,7 тысячи займов
Светлана ОВДЕЙ
Жители Кубани взяли кредиты наличными почти на 18 млрд рублей Фото из архива КП

Жители Кубани взяли кредиты наличными почти на 18 млрд рублей Фото из архива КП

Жители Кубани взяли кредиты наличными почти на 18 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Так, в регионе выдали 60,7 тысячи кредитов на 17,98 миллиарда рублей. Краснодарский край занимает четвертое место в стране по этому показателю. Больше займов, чем на Кубани, выдано в Москве (112,86 тысячи кредитов на 57,17 миллиарда рублей), Московской области (98,04 тысячи кредитов на 41,39 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурге (57,42 тысячи кредитов на 24,65 миллиарда рублей).

Уточняется, что в сравнении с августом на Кубани количество выданных кредитов уменьшилось на 2%, а их объем, наоборот, увеличился на 2%. В среднем сумма займа составляет 296 тысяч рублей.

Всего с января по сентябрь в России выдали 10,22 миллиона кредитов наличным на 3,01 триллиона рублей. Это на 28% меньше по количеству и 40% по объему в сравнении с прошлогодним периодом.