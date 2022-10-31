Жители Кубани взяли кредиты наличными почти на 18 млрд рублей Фото из архива КП

Жители Кубани взяли кредиты наличными почти на 18 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Так, в регионе выдали 60,7 тысячи кредитов на 17,98 миллиарда рублей. Краснодарский край занимает четвертое место в стране по этому показателю. Больше займов, чем на Кубани, выдано в Москве (112,86 тысячи кредитов на 57,17 миллиарда рублей), Московской области (98,04 тысячи кредитов на 41,39 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурге (57,42 тысячи кредитов на 24,65 миллиарда рублей).

Уточняется, что в сравнении с августом на Кубани количество выданных кредитов уменьшилось на 2%, а их объем, наоборот, увеличился на 2%. В среднем сумма займа составляет 296 тысяч рублей.

Всего с января по сентябрь в России выдали 10,22 миллиона кредитов наличным на 3,01 триллиона рублей. Это на 28% меньше по количеству и 40% по объему в сравнении с прошлогодним периодом.