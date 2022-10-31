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НовостиОбщество31 октября 2022 9:19

Географический диктант в Адыгее написали более 1200 человек

Это рекордное количество участников с 2015 года
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее Географический диктант написало рекордное количество участников

В Адыгее Географический диктант написало рекордное количество участников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее 30 октября состоялся Географический диктант. Акция собрала рекордное количество участников - более 1200 человек.

- В этом году всего работало 25 площадок для написания диктанта во всех районах республики, - рассказали в пресс-службе Адыгейского государственного университета. - Два представителя АГУ ответили на вопросы диктанта на центральной площадке в московской Штаб-квартире Русского географического общества.

Напомним, что вопрос студентки АГУ Арины Додильной вошел в Географический диктант этого года. Он был представлен в одном из вариантов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для тех, кто желает проверить свои знания, есть возможность написать диктант в онлайн-формате. Сделать это можно до 10 ноября.