Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ ПС «ВК-3» отключены 34 трансформаторные подстанции, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Дивной, Новотитаровской, Целиноградской, Гусника. Без блага цивилизации остаются и жители улиц Ейское шоссе, Декоративной и Титаровской.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.