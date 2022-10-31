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НовостиОбщество31 октября 2022 9:24

В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии

На месте работает бригада специалистов
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ ПС «ВК-3» отключены 34 трансформаторные подстанции, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Дивной, Новотитаровской, Целиноградской, Гусника. Без блага цивилизации остаются и жители улиц Ейское шоссе, Декоративной и Титаровской.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.