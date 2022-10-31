Энергетики Кубани подготовили линии электропередачи к зиме

Фото: «Россети Кубань»

Более 7 800 км линий электропередачи отремонтировали энергетики «Россети Кубань» к осенне-зимнему периоду в Краснодарском крае.

- Энергетики заменили свыше 51,5 тысячи изоляторов и 3,8 тысячи опор, расчистили 1,5 тысячи га просек трасс ЛЭП от деревьев и кустарников, обновили 28 км грозозащитного троса, - сообщили в компании.

Все проделанные работы позволят снизить риски нарушения электроснабжения потребителей при непогоде.

- Новые изоляторы из закаленного стекла обладают эксплуатационными и техническими преимуществами – повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. От качества изоляционных материалов во многом зависит надежность и безопасность работы ЛЭП, - добавили в «Россети Кубань».

Кроме этого, на Кубани расчищают трассы воздушных линий из-за угрозы падения веток и деревьев на провода при сильном ветре.

Стоит отметить, что в 2022 году на воздушных ЛЭП меняли ответвления вводов к домам потребителей с применением самонесущего изолированного провода. Такой провод обладает увеличенной пропускной способностью, высокой износостойкостью и обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм.