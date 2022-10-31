Фестиваль хамсы в Новороссийске проведут после двухлетнего перерыва

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Хамса-фест» в Новороссийске пройдет с 3 по 6 ноября. Фестиваль организуют впервые после двухлетнего перерыва, его не проводили с начала пандемии.

- Основная масса мероприятий развернется на Форумной площади Новороссийска. Здесь будут работать торговые модули, шатры и фермерские лавки. Гости фестиваля смогут попробовать блюда черноморской кухни, морепродукты, живую рыбу, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме этого, на площади 20 ресторанов представят эксклюзивные рыбные блюда. Доступен будет и устричный бар.

Лучшие шеф-повара Кубани проведут в Новороссийске кулинарные мастер-классы. На площади установят тематические фотозоны для фотосессий на память.