Боеприпас удалось найти в станице Новосвободной. Фото: пресс-служба Росгвардии Адыгея

В Майкопском районе взрывотехники уничтожили снаряд времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по республике.

Боеприпас удалось найти в станице Новосвободной. Его обнаружили местные жители во время работ в поле.

Прибывшие сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Фишт» определили найденный предмет. Саперы, обследовав находку, установили, что это 55-мм минометная мина в состоянии сильной коррозии.

- Саперы ОМОН Росгвардии уничтожили минометную мину с соблюдением всех требований безопасности, - уточнили в пресс-службе ведомства.